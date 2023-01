VIDEO | Tõnis Mölder OJK Estonia vraki uurimisest: sõltumatuses ja erapooletuses oli kitsaskohti

Mölder sõnas, et uurimisest selgus, et parvlaev Estonia ei olnud sõidukõlbulik. „Seal oli mitmeid tehnilisi puudusi millele oleks pidanud nii tehas tähelepanu juhtima kui ka teised erinevad asutused,“ rääkis ta. „Need versioonid, mis puudutavad siis laeva kokkupõrget mõne teise objektiga või plahvatusi sellel laeval, siis nende teemadega kindlasti Ohutusjuurdluse keskus tegeleb edasi, aga nendes küsimustes ühtegi sellist faktilist suuremat kinnitust ei ole“.

Mölder sõnas, et see, mis puudutas Ohutusjuurdluse keskuse tööd, sõltumatust ja erapooletust, siis nägid nad tõepoolest mõningaid kitsaskohti. Sellele viitas ka viimaseid päevi ametis olev Rene Arikas.

Edasi loodab Mölder, et Estonia huku uurimist saaks kiiremas korras jätkata, et hukunute lähedased saaksid vastused. „Ma loodan, et valitsus arutab veel seda selles valitsuse koosseisus ehk siis lähinädalatel,“ lisas ta.