USA maniakk varitses Facebooki grupis rasedaid. Mõrvaohvrilt rööviti sündimata laps

2022. aasta oktoobris postitas esimest korda last oodanud Kelly Arkansase osariigist Siloam Springsist privaatsesse lastevanematele mõeldud Facebooki gruppi, et küsida väikest kiike ja rasedatele mõeldud rõivaid. Talle vastas grupi liige nimega Lucy Barrow, kelle konto oli registreeritud alles samal kuul ja kes väitis, et tema eelmine profiil blokeeriti. Barrow' profiilifotol oli närimismänguasjaga mängiv koer, kirjutab Forbes.

Grupi liikmetele, administraatoritele ja moderaatoritele ei olnud aga teada, et Barrow ei ole FBI andmetel tegelikult päris inimene. FBI usub, et Barrow’ pärisnimi on Amber Waterman ning ta on arvatav mõrvar, kes ühines grupiga, et leida rasedaid naisi, keda ta saaks röövida, tappa ja varastada nende sündimata laps.