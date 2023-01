Martin Helme: Varro Vooglaid ei esinda julgeolekuküsimustes EKRE seisukohti

Vooglaid on viimastel kuudel pärast EKRE valimisnimekirjaga liitumist väljendanud oma sotsiaalmeediapostitustes vajadust liikuda Venemaaga suhete parandamise suunas. „Vajadus selle suunas tegutseda on ilmselge. Aga see positsioon on stratkomi teel nii demoniseeritud, et keegi ei julge seda puutuda,“ kirjutas Vooglaid sotsiaalmeedias.