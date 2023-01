Euroopa väliskomisjonide juhid kutsuvad looma Venemaa agressioonikuriteo uurimiseks rahvusvahelist tribunali

Balti riikide algatusel tegid 19 riigi ja Euroopa Parlamendi väliskomisjonide esimehed täna ühisavalduse, kus avaldavad toetust sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude uurimisele rahvusvahelises kriminaalkohtus, kuid peavad vajalikuks luua ka spetsiaalse rahvusvahelise tribunali, et uurida Venemaa sõjalise sissetungiga Ukraina suhtes toime pandud agressioonikuritegu ja anda ka selle toimepanijad kohtu alla.

„Rõhutame, et kuriteod, mille Venemaa föderatsiooni relvajõud siiani Ukrainas on toime pannud, näitavad küünilisust ja karistamatust ning sõjalise jõu kasutamist piiravate sõjapidamise reeglite ja seaduste eiramist. Mõistame hukka Venemaa föderatsiooni agressioonisõja Ukraina vastu ja ei tunnusta vallutatud territooriumide annekteerimist,“ märgivad nad Euroopa Liidu–Ukraina tippkohtumise eel tehtud avalduses.

Väliskomisjonide juhid avaldavad kindlat toetust rahvusvahelise kriminaalkohtu algatatud uurimisele, et teha kindlaks ja võtta vastutusele kõik isikud, kes on Ukraina territooriumil toime pannud sõja- ja inimsusevastaseid kuritegusid. „Toetame spetsiaalse rahvusvahelise tribunali loomist, et anda kohtu alla 24. veebruaril 2022 Venemaa föderatsiooni täiemahulise sõjalise sissetungiga suveräänse Ukraina territooriumile algatatud rahvusvahelise agressioonikuriteo toimepanijad, luues selleks asjakohase õigusliku aluse lisaks rahvusvahelisele kriminaalkohtule, mis ei saa teostada jurisdiktsiooni selle agressiooni üle,“ ütlevad nad.