Telegrami kanal Ištši Svoih teatab, et seda teemat on Venemaal keelatud uudistes kajastada, aga NTV pöördus uurimiskomitee (SKR) poole.

Olga Zenkova on NTV veebilehel telekanali töötajana märgitud. Ta sündis Jekaterinburgis 1983. aasta 21. juulil ning on omandanud „telesaatejuhi“ ameti. Zenkova on propagandategevuse eest Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu (RNBO) sanktsioonide all.