Peterburi teatrifestival Vikerkaar muutis „homopropaganda“-vastase seaduse tõttu nime

„Kui tuli välja seadus LBGT propaganda keelamise kohta, hakkasime me kohe mõtlema. Me ei taha välja näha nendena, kes propageerivad LGBT-d, mistõttu võtsime oma meeskonna kokku ja otsustasime ennetavalt muuta nimetust või see ajutiselt kõrvaldada. Ühelt poolt näeme, millise mandumiseni see viib ümbritsevas reaalsuses. Teiselt poolt on see meie kaubamärk. Riik annab meile raha Raduga jaoks ja riik ja teatrid suhtlevad meiega kui Radugaga. Üldiselt me mõtleme ja peame nõu,“ lausus Lavretsova.