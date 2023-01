Boris Johnson: Putin ähvardas mind enne sissetungi Ukrainasse raketiga

Vestluse üksikasjad avaldatatakse BBC dokumentaalfilmis „Putin Vs the West“ („Putin versus lääs“), mis läheb kanalis BBC 2 eetrisse täna õhtul ja milles uuritakse Putini suhtlemist teiste riigijuhtidega.

Johnson hoiatas Putinit, et sissetung Ukrainasse toob kaasa lääne sanktsioonid ja rohkem NATO vägesid Venemaa piirile. Samuti püüdis ta Venemaad sõjategevusest loobuma veenda, öeldes Putinile, et Ukraina ei liitu nähtavas tulevikus NATO-ga.

Wallace’ile kinnitati Moskvas, et Venemaa ei tungi Ukrainale kallale, aga Wallace ütles, et mõlemad pooled teadsid, et see on vale.