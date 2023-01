OTSEBLOGI | Zelenskõi: olukord Donetski oblastis on väga karm, vaenlane ründab pidevalt

„Olukord on väga karm. Bahmuti, Vuhledari ja teised suunad Donetski oblastis – pidevad Vene rünnakud, pidevad katsed meie kaitsest läbi murda. Vaenlane ei loe inimesi ja vaatamata oma arvukatele kaotustele säilitab rünnakute suure intensiivsuse,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi lisas, et mõnedes kohtades on Venemaa kaotanud sõdureid kokku vähem, kui sinna saadab, muu hulgas Bahmuti all.