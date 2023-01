Erdoğan: Türgi võib Soome NATO-sse lasta, aga mitte Rootsi

Erdoğan kritiseeris Rootsi keeldumist anda välja kümneid inimesi, kes on väidetavalt seotud kurdide relvarühmitustega, ja teisi Türgi võimude kriitikuid, vahendab BBC News.

„Kui te tahate väga NATO-ga liituda, annate te need terroristid meile tagasi,“ ütles Erdoğan.

Oma kõnes andis Erdoğan mõista, et Türgi võib nüüd anda erineva sõnumi Soome kohta, ja lisas, et „Rootsi saab šoki“.

„Kui on vaja, võime me anda erineva sõnumi Soome kohta. Rootsi saab šoki, kui me anname erineva sõnumi Soome kohta,“ lausus Erdoğan Bileciki provintsis.