Endine Valge Maja julgeolekunõunik John Bolton soovitab Türgi NATO-st välja arvata

„See on väljapressimise vorm,“ ütles Bolton Türgi keeldumise kohta Soome ja eriti Rootsi liikmelisusest NATO-s. Bolton rääkis oma nägemusest Rootsi Ringhäälingu saates.

„Ma lihtsalt loodan, et inimesed mõlemas riigis ei kaota oma kannatust,“ viitas ta NATO-ga liitumist ootavale Soomele ja Rootsile.

Bolton põhjendas Türgi võimalikku NATO-st väljaarvamist muuhulgas sellega, et 2017. aastal ostis Türgi USA vastuseisust hoolimata Venemaalt õhutõrjesüsteeme S-400, mis ühilduvad küll Venemaa süsteemidega, kuid mitte kõigi NATO süsteemidega. „Õhutõrjesüsteemi S-400 ostmine on praktiliselt NATO-st väljumine,“ ütles ta Rootsi Ringhäälingu SVT saates Agenda.

USA on juba mõnda aega ette valmistanud Ameerika hävituslennukite F-16 müüki Türgile. Seda tehingut on kirjeldatud kui porgandit Ankara jaoks, et Türgi kiidaks heaks Rootsi ja Soome taotlused liituda NATO-ga.