Suri tunnustatud keemiateadlane ja akadeemik Andres Öpik

Akadeemik Öpik oli hinnatud õppejõud, kelle juhendamisel on kaitstud 13 doktoritööd. Temalt on ilmunud üle 250 teaduspublikatsiooni ning mitu kõrgkooliõpikut. Ta on pälvinud Valgetähe IV klassi teenetemärgi (2006) ja tehnikaülikooli teenetemedali Mente et Manu (2007).