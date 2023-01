Rootsi meedia: Stockholmis koraani põletanud provokaator võis olla Venemaa palgal

Rootsi ajakirjanikud said teada, et Taani-Rootsi topeltkodakondsusega Paludan sõitis Rootsi spetsiaalselt meeleavalduse korraldamiseks ning tema meeleavaldusloa taotlemise tasu maksis kinni Frick. Paludan kinnitas meediale, et ka koraani põletamise idee pakkus talle välja Frick. Frick oli Paludanile ühtlasi kinnitanud, et kõik kahjud, mida ta protesti tõttu kannab, makstakse kinni, kirjutab Aftonbladet.