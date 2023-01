Pakistanis hukkus bussiõnnetuses kümneid inimesi

Bela abikomissar Hamza Anjum ütles, et buss sõitis kell 4 hommikul suurel kiirusel vastu sillasammast, misjärel paiskus kraavi ja süttis põlema. Bussis oli 48 reisijat.

„Seni on leitud 39 inimese surnukehad,“ ütles Anjum ja lisas, et kaks vigastatud inimest viidi raskes seisundis Karachi linna haiglasse. Anjum ütles, et õnnetuses hukkunute surnukehad viiakse Karachisse, kus nende isikud tuvastatakse