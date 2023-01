3D-kujutise loomise võimet Eestil veel pole. Urmet Tambre: oleme tulevikukoostööd arutanud ka Saksamaaga

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sõnas, et kolba järgi 3D-kujutise valmistamine on keeruline protsess. „Selleks on vaja spetsiaalset tipptehnoloogiat ja tehnoloogia kasutamine omakorda nõuab tippspetsialiste. Nägime esimest korda selle tehnoloogia võimalusi ja nüüd on hea edasi arutada, kas ka Eestis oleks tulevikus mõistlik ja võimalik sarnast tehnoloogiat kasutada,“ rääkis ta. „Kuigi praegu veel seda võimet pole, on meil nüüd hea kogemus USAga ja oleme tuleviku koostööd arutanud ka Saksamaaga“.