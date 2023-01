Tšehhi järgmiseks presidendiks saab tugevalt läänemeelne erukindral Petr Pavel

Tšehhi meedia andmeil on praeguseks loetud ligi 95 protsenti kõikidest häältest ning vahe kahe kandidaadi vahel on selge: Petr Pavel kogus 58 protsenti häältest, samas kui aastail 2017–2021 valitsust juhtinud Andrej Babišil õnnestus enda selja taha koondada 42 protsenti kõikidest valijatest.

Nii Babiš kui ka erukindral Petr Pavel kogusid esimeses voorus umbes 35% valijate toetuse. Oli oodata, et kindrali seljataha koonduvad viimases voorus nii konservatiivsed kui ka liberaalsed valijad, kes suhtuvad Babiši ametiaega vastumeelselt, Babiš omakorda paistis parim valik lääneskeptilisema ja populistlikuma vaate pooldajatele.

Mõned päevad tagasi rääkis Babiš, et tema ei saadaks Tšehhi sõjaväelasi Poolasse ega Balti riikidesse, kui Venemaa neid ründaks. Babiši avaldust kritiseerisid kohe teised Tšehhi tipppoliitikud, sealhulgas asepeaminister Marian Jurečka. Tšehhi välisminister esines pärast seda Twitteris isegi eestikeelse seisukohaga, kus kinnitas Tšehhi vankumatut toetust ja pühendumust liitlaste kaitsele.

Valimistel Pavelile alla jäänud Babiš on ühtlasi kahelnud Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide kasulikkuses ja teatanud, et soovib olla rahuvahendaja rollis. Möödunud neljapäeval peetud teledebatis sõnas ta, et pakub Prahat Vene-Ukraina rahukõneluste toimumispaigaks.