VIDEO | Martin Helme: Eesti rahvusriik on kuristiku serval

Martin Helme sõnas Delfile, et nende poolt hääletamine tähendab seda, et homne on parem kui eilne.

Helme rääkis, et Eesti rahvusriik on praegu kuristiku serval. „Sajandi madalaim sündimus, 11 000 inimest sündis, ja samal ajal kõigi aegade suurim immigratsioon, üle saja tuhande võõra inimese on Eestisse tulnud. Mõne aastaga kui nii jätkub, on eestlased vähemus oma kodumaal,“ sõnas ta.