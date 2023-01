FOTOD | EKRE esitleb valimisprogrammi. Helme: Eesti peab suutma pakkuda Euroopa odavaimat elektrit ja kütust

„Me leiame, et Eesti riik peab suutma pakkuda oma inimestele Euroopa odavaimat elektrit ja odavaimat kütust. Selleks tuleb soodustada kodumaist põlevkivitööstust, keelduda rohepöördest ja langetada aktsiise. Me tagame, et Eestis minnakse ka päriselt üle eestikeelsele haridusele ja ehitatakse üles eestikeelne riik, sest me oleme ainsad, kes seisavad vastu suurele rahvastiku asendamisele. Meie erakond tahab ja suudab riigikaitset üles ehitada õigel ajal, mitte ei ärka alles siis, kui vaenlase kirsa juba kõri peale surub,“ ütles Helme.