Iisraelis korraldati sünagoogile ohvriterohke terrorirünnak

Politsei teatel püüdis ründaja pärast seda autoga põgeneda, kuid politsei lasi 21-aastase mehe tulevahetuse käigus maha. Kohalik väljaanne Times of Israel kirjutab, et terrorirünnaku korraldas Jeruusalemmast pärit palestiinlane Alqam Khayri.

Vahetult pärast intsidenti külastas sündmuspaika Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, samuti riiklik julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir. Iisraeli valitsus teatas, et korrakaitsjate valmisolekut tugevdatakse kogu riigis, eriti Jeruusalemmas. Netanyahu kutsus rahvast üles hoiduma omakohtust ning lubas, et valitsus arutab vastumeetmeid laupäeval. Ka kohalik politsei teatas, et on mures võimalike kättemaksurünnakute pärast araablaste vastu.