OTSEBLOGI | Kiievi diplomaat: lääneriigid tarnivad Ukrainale üle 300 tanki

„Tänase seisuga on riigid ametlikult kinnitanud oma nõusolekut tarnida Ukrainale 321 rasketanki,“ kinnitas Vadõm Omeltšenko. USA lubas sel nädalal avalikult, et tarnib Ukrainale 31 M1 Abrams tanki ja Saksamaa nõustus saatma 14 Leopard 2 tanki. Varem on Ühendkuningriik lubanud saata ukrainlastele 14 Challenger 2 tanki, samas kui Poola on palunud Saksamaalt nõusolekut oma Leopard 2 andmiseks Ukrainale.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksii Danilov kordas varem kõlanud hoiatusi selle kohta, et Vene väed valmistuvad Ukraina hinnangul veel enne 24. veebruari uueks agressioonilaineks, et sõja esimeseks aastapäevaks märkimisväärset edu saavutada.

Tema sõnul seisab Vene armee ees ülesanne jõuda Donetski ja Luhanski oblasti piiridele, samuti hinnatakse olukorda Zaporižžja oblastis. „Nad on juba vähemalt nädal aega püüdnud mõista, mis olukorras on Ukraina kaitse Zaporižžja suunal,“ selgitas Danilov.

Vastates küsimusele, kas on võimalik 2022. aasta veebruari kordumine, mil Vene väed jõudsid Kiievi alla, ütles kõrge ametnik, et Ukraina riik 2022. aasta veebruaris ja 2023. aasta veebruaris on teistsugune. „Valvsus piiridel on teistsugune ja Ukraina relvajõud on nüüd hoopis teises seisus,“ lisas Danilov.

Ukraina ida väegrupeeringu esindaja Serhi Tšerevatõi hoiatas reedel, et Vene väed püüavad Vuhledari juures Ukraina kaitset ära kurnata ja ühest kohast läbi murda. „Bahmuti suunal, Avdijivka ja Vuhledari suunal teevad nad pidevalt rünnakuid. Meie ülesanne on mitte lasta vaenlasel kaitsest läbi murda, teda kurnata ja verest tühjaks lasta ning vähendada rünnakupotentsiaali,“ ütles Tšerevatõi.