Lasnamäel elava Ukraina pagulaspere nukker hommik: autot oli lõhutud ja kriibitud peale mitu z-tähte

Masina kummid torgati läbi, küljepeeglid kisti küljest ning kannatada on saanud ka esistange. Tagatippu oli auto kere peale kriibitud mitu z-tähte. Mainitud täht on muutunud sümboliks, mille läbi avaldatakse toetust Putini režiimi tegevusele. Ehk ka agressioonile Ukrainas.

„See teeb haiget ning on häbiväärne,“ on Irina nukker. Ta teavitas juhtunust politseid. Naise jaoks on oluline, et sellest loost kuuldaks ja teataks, et selliseid asju paraku Eestis juhtub.