Vene poliitik hoiatab Moldovat: ärge arvake, et teie NATO-püüdlustega ei kaasneks tagajärjed

Moldova president Maia Sandu ütles jaanuaris Politcole antud intervjuus, et Venemaa sõda Ukraina vastu sunnib Moldovat kaaluma, kas riik peaks loobuma oma põhiseaduslikust neutraalsusest ja ühinema „suurema liiduga“. President ütles, et Moldova alles kaalub, milliseid samme tulevikus ette võtta ja kas see eeldaks riigi põhiseaduse muutmist.