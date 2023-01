Venemaa saadab välja Läti suursaadiku

Esmaspäeval teatas Venemaa, et saadab riigist välja Eesti suursaadiku. Läti teatas samal päeval solidaarsusest, et vähendab alates 24. veebruarist ehk Ukraina sissetungi aastapäevast Venemaa ja Läti diplomaatilised suhted asjuri tasemele. Venemaa süüdistas riike „totaalses russofoobias“ ja hoiatas, et Läti otsusel on „tagajärjed“.