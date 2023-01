EKRE nimekirjas parlamenti pürgiv Varro Vooglaid leiab, et Eesti ja Venemaa suhteid peaks parandama, aga keegi ei julge teemat puudutada. EKRE aseesimees Jaak Madison sõnab, et kahtlemata oleks kõigil hea meel naabrite sõbralike suhete üle, aga see pole lähitulevikus paraku võimalik.