Kremli allikad: Venemaa alustab veebruaris või märtsis Ukrainas suurpealetungi, et sõda võita

Venemaa riigipeale Vladimir Putinile ei lähe Venemaa kaotused Ukrainas korda ja ta on Bloombergi teatel veendunud, et riigil on võimalik senisest ebaedust hoolimata sõda võita. Selleks kavandatakse suurpealetungi, mis väljaandega rääkinud Kremli allikate sõnul peaks algama veebruaris või märtsis.