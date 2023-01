VALIMISSTAAP | Poliitikavaatleja EKRE kannapöördest: Martin Helme poolt väga mõistlik strateegia

Näiteid on mitmeid – praegu on just õhus ERJK-d puudutav seaduseelnõu. Selgelt on selle osas erimeelsustel sotsid ja Isamaa. Lisaks on viimasel suur soov olla pildil universaalteenus 2.0 reformiga. Reformierakond ja SDE aga sellega kaasa ei lähe.

Küll aga rõhutab Kasemets, et suuremat tüli või suisa valitsuskriisi ei tasu selle taga otsida. „Valitsus on ikkagi võrdlemisi operatiivne,“ märgib ta ja toob välja, et paar kuud enne valimisi suuri sisulisi otsuseid enam üldjuhul ei tehtagi.

Varasemate valimiste puhul on kerkinud teravalt eestlaste ja venelaste vastandamine. Nüüd on see aga Venemaa-Ukraina sõja taustal eriti tundlik teema. Kasemets toob näiteks, et Lauri Läänemets (SDE) sai vastu näppe, kui Rus.Delfile rääkis, et sotside asi on – piltlikult öeldes – tagada, et kohalikke venelasi ei pekstaks. Eestlastest valijatele säärased hoiakud ei istu.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

EKRE toetus on viimasel ajal veidi langenud. Kasemets viitab, et selle taga omakorda on see, et nad on kaotanud osad venelastest toetajad. Sel nädalal oli näha, et EKRE tahab taas tõusta. Näiteks hüljati seisukoht, et ollakse resoluutselt e-valimiste vastu. „Martin Helme poolt väga mõistlik strateegia,“ hindab Kasemets.

Valimiste eel on üleüldiselt reitingud olulised, neid jälgivad huviga nii parteikontorid kui ka avalikkus. Saates tulebki jutuks eri parteide positsioon ning seegi, miks praegune kampaania erineb eelnevatest. Miks pole praegu suuri arutelusid väärtuspõhistel teemadel? Mis koalitsioonid oleks pärast valimisi realistlikud?

Kõigest pikemalt intervjuus.