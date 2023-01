Provokaator Paludan põletas Kopenhaagenis koraani. Türgi kutsus välja Taani saadiku

Põhjuseks on see, et paremäärmuslik provokaator Rasmus Paludan põletas täna Kopenhaagenis koraani.

„Taanil on Türgiga head suhted ja see ei muuda seda. Meie ülesanne on nüüd rääkida Türgiga, millised on Taanis asjaolud meie avatud demokraatiaga, ja et on erinevus Taani kui riigi – ja selle rahva kui sellise – ning mõnede isikute vahel, kellel on tugevalt erinevad seisukohad,“ teatas Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen.