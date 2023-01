Terras Eesti soovist kobarmoon rindele saata: Ukraina toetamiseks tuleb teha kõik, mis juriidiliselt võimalik

Endine kaitseväe juhataja, praegune eurosaadik Riho Terras (Isamaa) sõnas, et Ukrainale tuleb saata kõike, mida neil vaja on. „Peame tegema kõik, mis on juriidiliselt korrektne, selleks, et Ukraina selle sõja võidaks. Seetõttu ma arvan, et Eesti kobarmoona saatmine Ukrainasse on oluline ja vajalik,“ ütles Terras. „Sõda on hirmus ja verine asi, aga selle võitmiseks tuleb teha kõik, mis võimalik. Seejuures kasutada moona, mis seaduslikult ei ole keelatud ja mis aitab ukrainlastel seda sõda võita,“ ütles Terras.