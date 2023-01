Putin holokaustiohvrite mälestuspäeva puhul: meie vaprad sõjamehed võitlevad Ukrainas natsikuritegude kordamise vastu

„Täna, rahvusvahelisel holokaustiohvrite mälestuspäeval, meenutame me üht Teise maailmasõja dramaatilisemat lehekülge – Auschwitz-Birkenau (Oświęcimi) koonduslaagri vangide vabastamist Punaarmee poolt – ja loomulikult leiname miljoneid hukkunud mitte milleski süüdi olnud inimesi: juute, teiste rahvuste esindajad, kes lasti maha, keda piinati, kes surid nälga ja haigustesse,“ öeldakse Putini avalduses, mis on avaldatud Kremli veebilehel.

„Me peame selgelt mõistma, et igasugused katsed ümber vaadata meie riigi panust Suurde Võitu tähendavad sisuliselt natsismi kuritegude õigustamist, avavad tee selle surmatoova ideoloogia taassünnile. Ajaloo õppetundide unustamine viib kohutavate tragöödiate kordumiseni. Tunnistuseks sellest on need kuriteod rahumeelsete kodanike vastu, etnilised puhastused, karistusaktsioonid, mida korraldavad Ukrainas neonatsid. Just selle kurjusega võitlevad praegu õlg õla kõrval vapralt meie sõjamehed,“ kuulutas Putin.