OTSEBLOGI | Zelenskõi: Vene agressiooni saab peatada ainult adekvaatse relvastusega, muud terroririik ei mõista

„Täna pidasime me vastu terroristide järjekordsele massilisele raketilöögile. Löögile, mis kinnitab täielikult seda, millest me rääkisime partneritega ka eile ja oleme rääkinud alates meie diplomaatilise maratoni algusest. Seda kurjust, seda Vene agressiooni saab peatada ja peab peatama ainult adekvaatse relvastusega. Midagi muud see terroririik ei mõista. Relvastusega lahinguväljal. Relvastusega, mis annab kaitse meie taevale. Uute sanktsioonidega Venemaa vastu, see tähendab poliitilise ja majandusliku relvastusega. Ja juriidilise relvastusega – tuleb teha veel aktiivsemalt tööd tribunali loomiseks Venemaa agressioonikuritegude kohta Ukraina vastu ja kõigi selle sõja tekitatud kahjude kompenseerimiseks Venemaa varade arvelt,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi märkis, et iga Vene rakett Ukraina linnade vastu, iga Iraani droon, mida terroristid kasutavad, on argument, miks on vaja rohkem relvastust.

„Ainult relvastus teeb terroristid kahjutuks. Ja ma olen tänulik kõigile maailmas, kes reaalselt tegutsevad koos meiega terrori vastu. Kes kiirendavad vajalike kaitsevahendite Ukrainale saatmist ja kes on valmis tugevdama sanktsioonide survet terroririigile. Muu hulgas laiendame meie „tankikoalitsiooni“ – on olemas Kanada vastavad otsused, ma tänan selle eest. Meie „tankikoalitsioonis“ on juba 12 riiki,“ ütles Zelenskõi.