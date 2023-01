Podoljak: Ukraina vajab veel vähemalt 350-400 tanki

Podoljak sõnas täna intervjuus Ukraina telekanal 24-le, et läbimurre relvade tarnimisel Ukrainasse on juba toimunud.

„On kuulda eskalatsioonihirme, kuid kõik on nüüdseks aru saanud, et eskaleerumist ei tule, sest täielik eskalatsioon on juba saavutatud. Suur sõda on juba käimas ja Ukrainale on vaja anda kõike kohe ja praegu. Nüüd tuleb aeg, mil Ukraina saab piisavalt kõike, mida tarvis, et jõuda selle sõja finaali,“ ütles Podoljak.