Vaidlus valitsuses: peaminister Kaja Kallas näitas Danilson-Järgi esitatud kandidaadile punast tuld

Kallas jäi resoluutseks, et kindlasti tuleb leida uus kandidaat. Riigivaraseadus sätestab, et liige peab olema tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimisekspert, kellel on pikaajaline ja rahvusvaheline juhtimiskogemus ning laitmatu eri- ja ärialane maine. Rahandusminister Annely Akkermann (Reformierakond) sõnas ERRile , et Isamaa pakutud kandidaadil suure ettevõtte juhtimise kogemust ei ole.

Lea Danilson-Järg on vastupidisel seisukohal. „Tal on juhtimiskogemust, [see on] tema CVs näha,“ on ta veendunud. „Ta on väga hea kandidaat, ei saa aru, milles probleem. Kusjuures, ta oli ka üks neist inimestest, kes oli nimetamiskomitee süsteemi loomise juures,“ märkis ta Delfile. Küll nentis minister, et nüüd tuleb erakonna sees arutada, kuidas edasi minna. Pole välistatud, et esitatakse uus kandidaat.