Kreml võtab tankide saatmist Ukrainasse lääne otsese kaasatusena konflikti

„Nii Euroopa pealinnadest kui ka Washingtonist kostab pidevalt avaldusi, et erinevate relvasüsteemide, sealhulgas tankide, saatmine Ukrainasse ei tähenda kuidagi nende riikide või alliansi kaasatust lahingutegevusse, mis toimub Ukrainas,“ ütles Peskov. „Me ei ole sellega kategooriliselt nõus. Moskvas peetakse kõike, mida teevad nii allianss kui ka minu mainitud pealinnad, otseseks kaasatuseks konflikti. Me näeme, et see kasvab.“