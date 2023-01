Zelenskõi: ma ei ole huvitatud Putiniga kohtumisest, ta ei ole minu jaoks keegi

„Nad ei taha mingeid läbirääkimisi ja see oli nii juba enne sissetungi. President Putin otsustas nii,“ ütles Zelenskõi. „Ta ei taha läbirääkimisi, sest ta ei taha rahu. Ma olen veendunud, et Ukraina on tema jaoks lihtsalt esimene samm. Ma olen veendunud, et ta peab suurt sõda. Ja kui kogu maailm aitab praegu Ukrainat – ta ei mõtle sellele. Ta mõtleb: „Noh, see ei tule Ukrainas praegu välja, aga ootame... maailm ei jää ühtseks, nad väsivad ja ma liigun edasi.“ Aga pärast Ukrainat tulevad edasised sammud, tulevad teised riigid, kui me vastu ei pea. Ma arvan, et me saame hakkama, me saame toetust ja võidame.“