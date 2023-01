Zelenskõi: peame moodustama sellise tankidest vabaduserusika, et pärast selle lööke türannia enam ei tõuse

„Täna on Ukraina jaoks erakordselt meeldivate uudiste päev. On olemas tankikoalitsioon. On olemas otsus tankide saatmise avamise kohta meie kaitseks – tänapäevaste tankide. Ma tänan kõiki meie liitlasi valmisoleku eest anda meile tänapäevaseid ja väga vajalikke tanke. Kõik see tõestab maailma jaoks praegu kõige tähtsamat fakti – fakti, et vabadus ainult tugevneb. Ja seda, kui ühtselt me kõik töötame vabaduse tugevdamiseks, Ukraina ja Euroopa kaitsmiseks, see on praegu töötavate liidrite ajalooline saavutus,“ ütles Zelenskõi.