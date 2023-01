OTSEBLOGI | Venemaa lasi Ukraina suunas välja üle 30 raketi, Kiievis hukkus inimene

Ukraina õhujõudude esindaja Juri Ihnat teatas, et oodatakse enam kui 30 vaenlase raketi saabumist. Töötab õhutõrje.

Ihnati sõnul on mõnedes oblastites, muu hulgas Vinnõtsja oblastis, tabamusi. Vinnõtsja oblasti sõjaadministratsioon teatas, et kannatanuid ei ole.

Kiievi linna sõjaadministratsiooni juht Serhi Popko teatas, et venelased lasid Kiievi suunas välja üle 15 tiibraketi, aga õhutõrje tulistas need kõik alla.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas plahvatusest linnas ja kutsus linlasi varjendites püsima. Kiievis on raketitabamuse tõttu Holossijivskõi rajoonis kannatanuid. Klõtško teatas, et üks inimene on hukkunud ja kaks viga saanud.