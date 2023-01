OTSEBLOGI | Ukrainas tulistati öösel alla 24 kamikaze-drooni, Bahmuti suunal lahingud ägenevad

Teatati, et valdav enamus kamikaze-droonidest hävitati riigi keskosas.

„Lahingute intensiivsus kasvab. Praegu on Donbassis nende ülekaalu vastu võitlejate ja relvastuse arvus meie ülekaal sõjalise juhtimise professionaalsuses ja sõjameeste vapruses. Tee meie võidule on raske. Aga me läbime selle,“ ütles Maljar.