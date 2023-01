Isamaa: Tallinna Vene Lütseumi sihtasutus tuleb sulgeda

Neljapäeval vastab abilinnapea Vadim Belobrovtsev Tallinna Linnavolikogu infotunnis Isamaa fraktsiooni küsimustele seoses Sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum tegevusega. Isamaa fraktsiooni juhi Karl Sander Kase sõnul on Riigikogu heaks kiitnud eestikeelsele õppele ülemineku, mistõttu tuleks lõpetada ka sihtasutuse tegevus.

Karl Sander Kase meenutas, et Vene Lütseumi näol ei ole tegemist kooliga, vaid sihtasustusega, mis loodi 2012. aastal eesmärgiga tagada venekeelne haridus. „Tallinna maksumaksjate rahast ülalpeetava asutuse juhatuses on riigikeele oskuse puudumise tõttu ametist lahkunud koolijuht Sergei Garanža ning linna raha eest korraldatakse venekeelseid konsultatsioone vene õppekeelega koolides,“ ütles Kase.

„Riigikogu on vastu võtnud seaduse, mis näeb ette eestikeelsele õppele ülemineku. Samal ajal töötab Tallinna linn sellele eesmärgile jätkuvalt vastu. Linna pikaajalistes strateegiates pole sõnagi eestikeelsele haridusele ülemineku kohta ning selle asemel kulutatakse kümneid tuhandeid eurosid vene õppekeele edendamiseks,“ rääkis Kase.

Tallinna Linnavolikogu menetluses on Isamaa fraktsiooni algatatud eelnõud, mis näevad ette Sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum lõpetamise ning mitme Tallinna kooli ümbernimetamise. „Kui Tallinn ei ole rahul linnale kuuluvates koolides pakutava õppekvaliteediga, siis tuleb rakendada adekvaatseid meetmeid õppekvaliteedi tõstmiseks, aga selleks ei ole vaja eraldi sihtasutust,“ ütles ta.