President Biden: USA saadab Ukrainasse 31 M1 Abrams tanki

Biden avaldas Ukrainale tunnustust selle eest, et ta on viimase 11 kuu jooksul võidelnud Venemaa agressiooniga ning kinnitas, et pidas täna kõne Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia juhtidega. „Me oleme läbinisti ühtsed.“

Biden ütleb, et ta on kantsler Olaf Scholzile „tänulik“ Saksamaa pakkumise eest saata Ukrainale Leopard 2 tankid „Saksamaa on tõesti astunud sammu edasi,“ ütles Biden. Ta rõhutas, et saadetud abi kasutatakse selleks, et aidata Ukrainal oma maad kaitsta. „Venemaale ei ole mingit ründavat ohtu,“ ütles Biden. „Kui väed läheksid Venemaale tagasi, oleks see sõda täna läbi.“