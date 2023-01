Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek toimus teisipäeval, 10. jaanuaril kell 10.30. Üldkoosolekute selliselt ajastamine on saanud ühistus tavaks. „Eks alati on neid, kellele väljapakutud aeg ei sobi, aga antud üldkoosoleku jaoks sai aeg valitud just selline, mis võimalikult paljudele sobiks,“ ütles ühistu nõukogu esimees Jako Laanemägi. Kohal viibis mõnikümmend liiget.