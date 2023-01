Vene saadik Berliinis: Saksamaa loobus lõplikult natsikuritegude eest vastutamast

„See äärmiselt ohtlik otsus viib konflikti uuele vastasseisu tasemele ja on vastuolus Saksa poliitikute avaldustega Saksamaa Liitvabariigi soovimatusest lasta end sellesse tõmmata,“ teatas Netšajev, vahendab Interfax.

Netšajevi sõnul „veendume järjekordselt, et Saksamaa, nagu ka tema lähimad liitlased, ei ole huvitatud Ukraina kriisi diplomaatilisest lahendamisest, on suunatud selle pidevale eskaleerimisele ja Kiievi režiimi piiramatule üha uusi surmatoovaid relvi täis pumpamisele“. „Punased jooned on jäänud minevikku,“ lisas Netšajev.