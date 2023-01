Politoloog: peaministri koha üle võib Kallasega võitlema hakata Helme asemel hoopis Ratas

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,9%, konservatiivset rahvaerakonda ( EKRE ) 21,3% ja Keskerakonda 18% valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on viimased kolm nädalat püsinud 32% juures. Keskerakonna toetus on viimase kolme nädalaga kasvanud 2,5% ja EKRE toetus on viimase nädalaga langenud 1,5%.