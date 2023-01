Läänemets: SDE tagab, et kohalikke venelasi ei „pekstaks“. Reinsalu: sel retoorikal on vere maitse juures

Lauri Läänemets andis neil päevil Rus.Delfile pikema intervjuu, rääkis seal muu kõrval ka Narva tanki äravedamisest ja venelaste kohast Eesti ühiskonnas. Läänemets tõi välja, et sotside asi on – piltlikult öeldes – tagada, et kohalikke venelasi ei pekstaks.

„Selles mõttes on sotsiaaldemokraatide roll ka venelaste peksmise ärahoidmine,“ ütles Läänemets intervjuus. „Ma räägin muidugi piltlikult. Meie lauale jõuavad ju pidevalt ideed, kuidas Eesti rahvuslikku identiteeti esile tõsta. Teeme ettepaneku võtta ära valimisõigus jms. Tõepoolest, selliseid ettepanekuid oli meil valitsuse aruteludel palju. Ja sotsiaaldemokraadid olid sunnitud ütlema, et niimoodi on võimatu oma kodanikega probleeme lahendada. Peame tegema seda, mis on riigi jaoks oluline, mitte ainult valimiskampaania raames.“

Läänemetsa antud usutlus ei jäänud märkamata ka koalitsioonipartneritel, jutuks tuli see tänases riigikogu infotunnis. „See on rõve intervjuu, kogu see intervjuu, kus ta ütleb, et sotsiaaldemokraatide mõte on, et nemad tahavad venelasi peksta – meie, teised parteid – ja sotsiaaldemokraadid kaitsevad,“ pahandas Urmas Reinsalu. „See on tegelikkuses rahvustevahelise vaenu õhutamine väga selge intentsiooniga saada vene valijate hääli. Ja veel siseministri poolt, Narva tanki teisaldamise ümber, on täiesti vastutustundetu ja provokaatorlik aktsioon,“ sedastas ta.

Niisugused asjad on mängimine Putini-meelsele hoiakule ühiskonnas, ütles Reinsalu. „Ma saan aru, et kui raha ei haise, nagu öeldi Vana-Roomas, siis ka hääled ei haise. Teate, andke andeks, sellisel retoorikal on vere maitse minu jaoks.“