„Kaitseministeeriumi esindajad väitsid 5. jaanuaril Rõuges rahvaga kohtudes, et hind kujuneb hindamise käigus ning hindajaid hakatakse täiendavalt koolitama. Samas väitis Pevkur 12. jaanuari „Reporteritunnis“, et esimesed hinnangud on tellimises. Seda, kui suured hakkavad summad olema, MTÜ-le teadaolevalt arutatud ei ole,“ ütles MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liige Maarika Niidumaa.