Delfi Tasku uue äpiga saad tellida oma lemmiksaadete tõuketeavitusi

Kaks kõige olulisemat uuendust Delfi Taskus on audioraamatud ja artiklite kuulamise võimalus. Oleme andnud oma kuulajatele võimaluse nautida lisaks olmesaadetele ka kirjandust: hetkel saab kuulata kümmet raamatut väga erinevatest žanritest. Näiteks Priit Kuuse kirjutatud toiduteost „Laevakokk Wend“ või Erkki Koorti teost „Kättemaks Kirumpääl“. Audioraamatute valik Delfi Taskus laieneb pidevalt, nii et hoidke silmad ja kõrvad selles osas lahti. Delfi tellijatele on kogu Tasku sisu täielikult avatud, see hõlmab nii audioraamatuid, kogu Delfi Meedia väljaannete audioartikleid kui ka kõiki podcast'e.