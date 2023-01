Delfi Tasku uue äpiga kannad kõiki lemmikuid endaga alati kaasas

Kõik on lihtne nagu üks pluss üks: esiteks tuleb enda lähimast rakendustekaubamajast laadida alla Delfi Tasku äpp, seejärel siseneda oma kontoga rakenduse kasutajaks ja lõbus ning hariv kuulamine võibki alata. Kuid selleks, et ükski lemmiksaade, raamat või artikkel kuulamata ei jääks, on võimalik uues Delfi Tasku rakenduses luua isiklikke kuulamiskatalooge, lubada rakendusel end teavitada uute saadete saabumisest ja nii edasi.