Kuidas valmib kvaliteetne ja kaunis köök?

Mis on kõige olulisemad asjad, millest köögi planeerimisel alustada?

Ennekõike peaks paika panema ligikaudse eelarve ja järgmiseks tuleb koostada plaan või tegevuskava. Üha rohkem inimesi on avastanud isetegemise rõõmu, aga alati päris kõrvalise abita ei saa. Isegi kui võetakse n-ö standardköök või komplekteeritakse see mööblimoodulitest, on spetsialisti teadmised siiski kasuks ja väga mõistlik on alustada teekonda sisekujundaja konsultatsioonist või mööblifirmast. Professionaal võib juhtida tähelepanu sellistele lahendustele ja pisiasjadele, mille peale ise ei tulegi.



Kindlasti tuleb proffide hooleks jätta elektri- ja torutööd, kuid isegi enne tehnika või mööbli paigaldamist või valimist on tark täpsustada seadmete võimsust. Muidu võib hiljem selguda, et isegi kui olemasoleva kaitsme võimsusvarust piisab, tuleb muudetud elektriskeemi ja mööblipaigutuse tõttu näiteks uusi juhtmeid vedada või pistikupesade asukohti muuta.

Kas võiks välja tuua mõned tüüpvead, mida köögi sisseseadmisel tehakse?

Kiirustada ei maksa. Köök on võrdlemisi tähtis osa kodust ja selle remontimine või sisustamine võib olla päris kallis. Mida rohkem tehakse eeltööd, mida põhjalikumalt tutvutakse võimalustega ja suheldakse spetsialistidega, seda parem saab tavaliselt ka tulemus.

Vigu ei tookski välja, aga mõned liiga hilised muutused võivad küll kulukaks minna. Kui näiteks mööbel on juba paigas, siis tagantjärele on hilja ahastada, et valgustust on vähe või mõni sahtel-kapp on mõõtude poolest ebapraktiline. Mida teadlikumalt otsuseid tehakse, seda läbimõeldum, terviklikum ja kaunim saab olema ruum.