Kadunud Briti vabatahtlikud said evakueerimiskatsel Soledarist mürsutabamuse ja hukkusid

47-aastast Bagshaw’d ja 28-aastast Parryt nähti viimati 6. jaanuaril lahingulinna Soledari suundumas. Bagshaw’ perekond teatas, et nad püüdsid päästa eakat naist, kui nende auto mürsutabamuse sai. Parry perekond teatas, et mehed surid, püüdes läbi viia humanitaarevakuatsiooni, vahendab BBC News.

„Me peame suure kurbusega teatama, et meie armastatud Chrissy on hukkunud koos tema kolleegi Andrew Bagshaw’ga, üritades humanitaarevakuatsiooni Soledarist Ida-Ukrainas,“ teatasid Rob, Christine ja Katy Parry Suurbritannia välisministeeriumi avaldatud avalduses.

Teadlane Bagshaw oli Suurbritannia kodanik, aga elas Uus-Meremaal. Alates aprillist oli ta Ukrainas vabatahtlik. Tema vanemad Dame Sue ja professor Phil Bagshaw ütlesid, et mehed jagasid toitu ja ravimeid ning aitasid eakaid. Oma avalduses ütlesid Bagshaw’ vanemad, et Parry ja Bagshaw püüdsid päästa eakat naist ägeda sõjategevuse piirkonnast Soledarist, kui nende auto sai mürsutabamuse.

3. jaanuaril, kolm päeva enne kadumist rääkis Parry vabakutselisele ajakirjanikule, et on vabatahtlik evakueerija.

„Ma saan perekonnaliikmetelt palveid, et me läheksime ja tooksime nende sugulased ära... Paljud vabatahtlikud enam ei lähe, aga seal on inimesi, kes tahavad välja saada, nii et ma olen valmis minema,“ ütles Parry.