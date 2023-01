OTSEBLOGI | USA ja Saksamaa saadavad Ukrainale teadete kohaselt vähemalt 30 M1 Abramsit ja 14 Leopard 2

USA meedia teatel on Saksamaa esindajad eraviisiliselt öelnud, et nõustuvad Leopard 2-de Ukrainasse saatmisega ainult siis, kui USA saadab M1 Abramseid.

„Kui sakslased jätkuvalt ütlevad, et me saadame või vabastame Leopardid ainult tingimusel, et ameeriklased saadavad Abramseid, peaksime me saatma Abramseid,“ ütles demokraadist senaator Chris Coons eile väljaandele Politico.