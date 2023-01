Meedia: Saksamaa otsustas Ukrainale saata Leopard 2 tankid ja lubab seda ka teistel riikidel

Ajalehe teada kavatseb Ukrainale tanke tarnida vähemalt üks Saksa ettevõte. Lisaks annab Saksamaa valitsus loa teistele riikidele Leopardide eksportimiseks. Poola tegi selleks täna vastava taotluse, samuti on Der Spiegeli teada tankide saatmiseks valmisolekut väljendatud Skandinaavia riikide seast. Avalikult on Leopardi tanke lubanud saata ka Prantsusmaa.

„Leopard 2A4-dest on meil veel 22 masinat, mille me saaksime lahinguvalmis teha ja Ukrainasse saata,“ ütlesettevõtte pressiesindaja väljaandele RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Nende masinate remontimine võtaks ligi aasta. Tarne oleks võimalik 2023. aasta lõpus, 2024. aasta alguses. Neile lisandub 29 Leopard 2A4, mis on meil töös ringvahetusprojekti jaoks ja mis on valmis juba 2023. aasta aprillis/mais. Leopard 1-dest saaksime me 88 masinat valmis panna.“