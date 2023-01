Lepingus on kirjas, et strateegiakeskus maksab ettevõttele värbamisprojekti eest 10 500 eurot, millele lisandub käibemaks. Lisaks tuleb eraldi veel juurde ka meediakulud, mis on 1363 eurot ning millele omakorda arvestatakse juurde käibemaks. See tähendab, et linn maksab ettevõttele uue juhi värbamise eest koos käibemaksuga 14 235 eurot.